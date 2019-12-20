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В Ереване расчерчены два новых регулируемых пешеходных перехода

В Ереване расчерчены два новых регулируемых пешеходных перехода

Перед военным университетом им. Вазгена Саркисяна на улице Давида Бека и на Тбилисском шоссе расчерчены новые регулируемые пешеходные переходы.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии Еревана Акоп Карапетян.

“Оба перехода были крайне опасны для пешеходов. Безопасность движения продолжает оставаться одной из основных задач города. Число регулируемых переходов будет постоянно увеличиваться”, - написал Карапетян.




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БелТА

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