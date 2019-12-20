Единственная жительница Норшена получила грамоту и денежную награду премьер- министра РА

Губернатор Ширака Тигран Петросян на последнем в этом году заседании Областного совета от имени премьер-министра РА Никола Пашиняна жительнице села Норшен (бывший Харьков) Ширакской области Ваандухт Мхитаровне Мелконян за преданность родной земле и многолетнюю неустанную работу вручил грамоту и награду в размере 500 тысяч драмов. Выразив благодарность, бабушка Ваахандухт попросила благоустроить дорогу, ведущую к селу, учитывая ее важность. Получив награду, бабушка смутилась и отметила, что такого внимания она удостаивается впервые:

В последние годы она является единственной жительницей Норшена, однако не чувствует себя одинокой. Хотя ей уже 83 года, она занимается земледелием и пчеловодством.

Село не сразу опустело, а постепенно, шаг за шагом. “Вначале было трудно, сейчас уже привыкла. Я занимаюсь пчеловодством и земледелием, недостатка в гостях у меня нет”, - сказала бабушка в беседе с «Арменпресс», заверив, что чувствует себя самым защищенным человеком - село находится под контролем российских и армянских пограничников.

Норшен, очень близок к Ани и является прекрасным наблюдательным пунктом. Для въезда в это приграничное село необходимо специальное разрешение пограничного отряда, получение которого довольно длительный процесс. Единственный хранитель заброшенной деревни - бабушка Ваандухт.

Арменуи Мхоян