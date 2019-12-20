Со следующего года Норшен может принимать всех желающих - без разрешения

В результате совместной работы премьер-министра РА, министра территориального управления и инфраструктур и ответственных структур областной администрации Ширака режим въезда в приграничную армяно-турецкую общину Норшен скоро изменится.

Как сообщает «Арменпресс», со следующего года все желающие смогут свободно, без специального разрешения приезжать в это село.

Об этом 20 декабря на итоговом заседании Областного совета заявил губернатор Ширакской области Тигран Петросян. “Сегодня мне предоставлена очень важная миссия - объявить, что со следующего года люди могут свободно приезжать в Норшен и видеть Ани. У нас будет изменение пограничного режима”, - отметил губернатор.

Приграничное село Норшен (Харьков) Ширакской области отделяет от города-крепости Ани лишь река Ахурян. В настоящее время нет свободного доступа в это приграничное село. Чтобы попасть туда, необходимо разрешение пограничников.

Арменуи Мхоян