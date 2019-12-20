В спасательной службе названы имена лучших

В спасательной службе МЧС РА подведены итоги ежегодного конкурса безопасности и спасения людей “Созвездие мужества” 2019 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Цель конкурса - оценить работу лучших служащих и гуманитарную деятельность спасателя.

Комиссия под председательством директор спасательной службы, генерал-майора СС В. Габриеляна, изучила представленные во всех номинациях материалы относительно служащих и подразделений. Спасатели, выдвинутые по всем номинациям, лично представили комиссии работы, выполненные ими в течение года, и результаты своей деятельности.

Победителями ежегодного конкурса безопасности и спасения людей “Созвездие мужества” были признаны:

* В номинации “Лучший пожарник-спасатель” победителем были признаны сержант СС Эдгар Ишханович Григорян, пожарник-спасатель пожарно-спасательного отряда Гугарка Лорийского областного спасательного управления СС, и старшина СС Баграт Эдуардович Егиазарян, командир звена № 5 спасательного управления города Ереван СС

* В номинации “Лучший спасатель” победителем стал старший прапорщик СС Агаси Тигранович Аветисян, горноспасатель-десантник центра по осуществлению спасательных работ особого назначения Управления спасательных сил СС

* В номинации “Лучший горноспасатель” победил капитан СС Роман Эдвардович Хачатрян, горноспасатель-десантник из горно-спасательного отряда СС

* В номинации “Лучший спасатель на воде” победил старшина СС Нарек Юрикович Бабаян, водолаз специального водно-спасательного отряда СС Гегаркуника

* В номинации “Начальник лучшей смены” - унтер-офицер СС Арсен Жирайрович Авакян, начальник смены Егегнадзорского КПП СС Вайоц Ддзорской области

* В номинации “Начальник (командир) лучшей группы” - капитан СС Айк Манвелович Давтян, начальник Вагаршапатской группы СС Армавирской области

* В номинации “Лучший пожарно-спасательный отряд” победителем стал пожарно-спасательный отряд СС Лори.

* В номинации “Лучшее территориальное подразделение спасательной службы” - спасательное управление города Еревана.

* В номинации “Лучшее структурное подразделение спасательной службы” - управление спасательных сил СС

Самоотверженная работа спасателя всегда оценивается и поощряется Министерством по чрезвычайным ситуациям РА. Всех спасателей призывают к большему усовершенствованию профессиональные навыков во благо Республики Армения.