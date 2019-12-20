В Миграционной службе обсуждался проект Стратегии реинтеграции возвращающихся граждан

14:20, 20 Դեկտեմբեր, 2019

20 декабря состоялась очередная, 7-я встреча Форума организаций, занимающихся проблемами реинтеграции граждан РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в Миграционной службе.

“Реинтеграция связана с двумя сферами - социальной поддержкой и развитием и управлением миграционными потоками”, - отметил начальник Миграционной службы Армен Казарян, добавив, что служба занимается также и разработкой политики сферы.

В ходе встречи был представлен проект “Единой стратегии интеграции находящихся в РА вынужденно перемещенных лиц и политики реинтеграции возвращающихся в Армению граждан РА”. Эксперт рабочей группы по разработке стратегии Алина Погосян подчеркнула, что национальная повестка - импортированный документ. Было представлено, что в документе определены 6 целевых групп, первыми из которых являются возвращающиеся, программа действий будет разработана в следующем году. “На основе оценки потребностей было разработано 80 задач для удовлетворения этих потребностей, в их выявлении участвовали все игроки сферы”, - сказала эксперт, подчеркнув еще один важный принцип - персонализированная реинтеграция и инклюзивное и доступное содействие.

В ходе встречи была представлена и программа реинтеграции CAROB, которая стартовала 1 сентября при сотрудничестве Французского бюро по иммиграции и интеграции (НИФГ/OFFII), подведомственного Министерству внутренних дел Франции, и Федерального управления Германии по делам беженцев (BAMF).

Ответственный программы CAROB Ара Оганесян представил весь порядок ведения дела. “Мы получаем от BAMF всю работу, оцениваем потребности, решаем, какой общественной организации или бизнес-консультанту поручим взять на себя данное дело, данным партнером разрабатывается план реинтеграции, создается оценочная комиссия. Комитет выражает мнение в течение 48 часов, дело отправляется в BAMF, за пять дней дается заключение, окончательное слово за послом Германии”.