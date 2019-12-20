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Артур Меликян назначен заместителем председателя СК РА

Артур Меликян назначен заместителем председателя СК РА

Артур Меликян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения, начальником Главного управления по расследованию особо важных дел.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовано  на официальном сайте правительства РА e-gov.am

“Руководствуясь ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 11 Закона РА “О Следственном комитете Республики Армения”, назначить Артура Меликяна заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения, начальником Главного управления по расследованию особо важных дел”, - говорится в решении премьер-министра.




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БелТА

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