Артур Меликян назначен заместителем председателя СК РА

Артур Меликян назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения, начальником Главного управления по расследованию особо важных дел.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна опубликовано на официальном сайте правительства РА e-gov.am

“Руководствуясь ч. 4 ст. 20 и ч. 3 ст. 11 Закона РА “О Следственном комитете Республики Армения”, назначить Артура Меликяна заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения, начальником Главного управления по расследованию особо важных дел”, - говорится в решении премьер-министра.