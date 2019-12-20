Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара дала силам, лояльным главе Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, 72 часа, чтобы покинуть города Триполи и Сирт. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении официального представителя командующего ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.

"Крайний срок вывода заканчивается в 00.00 в ночь с воскресенья на понедельник", - говорится в пресс-релизе.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.