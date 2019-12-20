Бако Саакян принял участие в мероприятии, посвященном Дню служащего национальной безопасности

20 декабря президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику служащего национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент поздравил весь личный состав службы с профессиональным праздником, наступающим Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья и больших успехов.

Глава государства вручил государственные награды и ценные подарки группе сотрудников, проявивших высокие результаты в ходе службы, присвоил звание полковника одному сотруднику службы.

В мероприятии принимали участие делегация Службы национальной безопасности Республики Армения во главе с исполняющим обязанности директора Эдуардом Мартиросяном и другие должностные лица.