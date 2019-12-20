Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на встрече с представителями оппозиции в пятницу предложила на парламентских выборах 2020 года увеличить количество депутатов, избранных по пропорциональной системе, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

После того, как страну охватили акции протеста, а оппозиционные депутаты отказалась от парламентской работы, зарубежные дипломаты взяли на себя роль посредника, чтобы стороны смогли договориться. Акции начались 14 ноября, в тот же день, когда в парламенте провалились обещанные властями поправки о переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов.

"Мы предлагаем политическому спектру инициативу сохранить действующую избирательную систему, однако на одну треть повысить пропорциональную часть в этой системе. В случае достижения договоренности по данной схеме, по пропорциональной системе мы выберем 100 депутатов, вместо 77, а количество мажоритарных мандатов сократится до 50", - заявил Талаквадзе.



