“Эдит Принт” представляет читателям книгу Джона Грина “В поисках Аляски”

16-летний герой автора бестселлера “В поисках Аляски”, лауреата премии “Printz Award” Джона Грина Майлс Холтер интересуется последними словами известных людей. Следуя за высказыванием французского писателя Франсуа Рабле, сделанным перед смертью, он оставляет свою скучную жизнь с родителями, и отправляется в школу Калвер Крик.

«Арменпресс» сообщает, что книгу перевела на армянский язык Анна Даниелян.

“С 2016 года я работала с различными личностями и организациями, писала и переводила тексты. Подобные тексты в основном носят профессиональный характер, имеют и свой интерес, однако с детства я мечтала общаться с издательской сферой и художественной литературой. Я думаю для любого переводчика это конечная точка, к которой он стремится, улучшая свои профессиональные качества. Получилось так, что издательство “Эдит Принт” рискнуло и согласилось доверить мне перевод книги “В поисках Аляски”. Если бы в процессе перевода книги Джона Грина “В поисках Аляски” был бы снят фильм, он бы назывался “Анна в поисках языковых эквивалентов”. Бытовые разговоры нелегко было переводить на армянский, поскольку наш язык, кажется, любит серьезность и благоразумие”, - рассказала переводчица.

По ее словам, Джон Грин - современный писатель и в диалогах он использует в основном лексику, присущую американским подросткам, в результате чего с середины речи персонажи могут начать читать рэп, а переводчик должен все это адаптировать к своему языку.

Я не буду рассказывать о книге, но она в основном о дружбе. О том, что легче найти свое собственное “я”, когда ты открыт перед дружбой и любовью. Именно так и получается, когда главный герой Майлс, с кем, я надеюсь, вы захотите познакомиться лично, находит себя в поисках Аляски”, - представила Анна Даниелян.

Ответственная издательства по связям с общественностью Роза Григорян напомнила, что “Эдит Принт” издала три книги Джона Грина. В армянском переводе уже изданы его произведения “Виноваты звезды”, “Бумажные города” и “Черепахи – и нет им конца”. Хотя книга “В поисках Аляски” предназначена подросткам, но и взрослые могут найти здесь интересные мысли”, -подчеркнула она.

“В поисках Аляски” - первый роман Джона Грина. Стриминговый сервис Hulu на основе бестелера снял восемь ситуационных сериалов, вышедших совсем недавно.

Джон Грин - лауреат многочисленных премий, один из продающихся авторов мира. Его книги в “В поисках Аляски”, “Многочисленные Катерины”, “Бумажные города”, “Уилл Грейсон, Уилл Грейсон” (совместно с Дэвидом Левитаном) и “Виноваты звезды” стали бестселлерами. Среди его наград – “Printz Medal”, “Printz Honor” и “Edgar Award”. Дважды он бывал в финале “LA Times Book Prize”. Грин журналом “TIME” был признан одним из 100 самых влиятельных людей мира. Он со своей семьей живет в Индианаполисе, в штате Индиана.