Французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965), умерла в возрасте 78 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Le Monde.

По ее сведениям, актриса умерла в среду в Париже после продолжительной болезни.

Клодин Оже родилась в апреле 1941 года. Увлекаться кино и театром она начала еще во время учебы в школе. Всего за свою карьеру актрисы Оже сыграла почти в восьми десятках фильмов и телесериалов.

В 1958 году вместе с Роми Шнайдер и Аленом Делоном она снялась в картине Пьера-Гаспара Уи "Кристина", спустя два года - в фильме Жана Кокто "Завещание Орфея". Мировую славу Оже получила, исполнив роль Доминик Дерваль в фильме про британского суперагента Джеймса Бонда, которого сыграл Шон Коннери.

В 1958 году Оже представляла Францию на конкурсе "Мисс мира". В 1990 году актриса приняла участие в съемках итальянского детективного сериала "Спрут 5".