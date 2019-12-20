Большой праздник для малышей: началась выставка-ярмарка книг детской и юношеской литературы

С целью приближения детей и подростков к литературе, стимулирования чтения издательство “Эдит принт” совместно с Национальной детской библиотекой имени Хнко-Апера 20 - 21 декабря проводит выставку-продажу, представляя богатую детско-юношескую литературу.

Как передает «Арменпресс», в рамках инициативы состоится презентация ряда новых произведений, кинопросмотр и другие мероприятия.

“Библиотека уже в третий раз проводит выставку-ярмарку продажу. Будут проведены и разнообразные мероприятия. Мы считаем, что литературу, созданную для детей и юношей, нужно ценить, придать ей важность. У нас очень много интересных книг, предназначенных для детей и подростков. В эти дни посетители смогут приобрести книги со скидками, в красивой упаковке и с подарками”, - отметила ответственная по связям с общественностью издательства “Эдит принт” Роза Григорян.

Она сообщила, что на выставке-ярмарке состоится мероприятие “Время сказки”, малыши смогут послушать сказки, и также посмотреть российский фильм “Десять негритят”, снятый на основе произведения королевы детективов Агаты Кристи.