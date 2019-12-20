Температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса

На территории Армении днем 20-го, с 21 по 25 декабря ожидается погода без осадков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА температура воздуха днем 20 декабря повысится на 2-3 градуса, ветер юго-западный -3 - 8 м / с.

В Ереване днем 20-го, с 21 по 25 декабря ожидается погода без осадков.