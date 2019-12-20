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Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

Сайт IMDb опубликовал список самых ожидаемых новинок 2020 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Screen Rant.

За его основу взяты не оценки пользователей, а данные по просмотрам страниц и показатели популярности, предоставленные порталом IMDbPro.

В тройке лидеров "Хищные птицы", "Соник в кино" и "Топ Ган: Мэверик".

На четвертом и пятом местах: "Не время умирать" и "Черная вдова". Также в списке: "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало", "Форсаж 9".

 

 




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