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Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Новая мера включена в бюджет, который приняли обе палаты конгресса. Как ожидается, президент Дональд Трамп подпишет бюджет, и он станет законом.

Таким образом, сигареты уравняют с алкоголем, покупка которого недоступна в США лицам младше 21 года.

Эта норма уже действует в настоящее время в 19 штатах США на местном уровне.

Трамп поддерживает повышение возраста, в котором можно покупать сигареты. Данная мера получила стимул на фоне эпидемии вейпинга в школах и десятков случаев смертей при употреблении электронных сигарет.

 




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