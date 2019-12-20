Конгресс США повысил минимальный возраст покупки сигарет до 21 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Новая мера включена в бюджет, который приняли обе палаты конгресса. Как ожидается, президент Дональд Трамп подпишет бюджет, и он станет законом.

Таким образом, сигареты уравняют с алкоголем, покупка которого недоступна в США лицам младше 21 года.

Эта норма уже действует в настоящее время в 19 штатах США на местном уровне.

Трамп поддерживает повышение возраста, в котором можно покупать сигареты. Данная мера получила стимул на фоне эпидемии вейпинга в школах и десятков случаев смертей при употреблении электронных сигарет.