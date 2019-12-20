В образовательной системе больше нет системной коррупции: Араик Арутюнян

По словам министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна, в системе образования больше нет системной коррупции.

Как передает «Арменпресс», об этом министр сказал 20 декабря в ходе парламентских слушаний “Реформы в сфере образования: предстоящие стратегические вызовы”.

“Недавно я смотрел результаты опросов, в каких сферах борьба против коррупции продвигается наиболее успешно, четвертым пунктом было отмечено общее образование и образование”, - сказал Арутюнян.

Парламентские слушания “Реформы в сфере образования: предстоящие стратегические вызовы” организованы по инициативе постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.