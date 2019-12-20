На границе Арцаха и Азербайджана произошло землетрясение силой 4 балла

На границе Арцаха и Азербайджана, в 16 км к югу от города Барда, произошло землетрясение магнитудой 3.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило МЧС Армении.

20 декабря в 08:00 по местному времени сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МЧС зарегистрировала землетрясение с географическими координатами 40.200 северной широты и 47.120 восточной долготы (в 16 км к югу от города Барда), глубиной очага 10 км, магнитудой 3.0.

Сила подземного толчка в эпицентре составила 4 балла. Землетрясение ощущалось в Степанакерте силой 3 - 4 балла.