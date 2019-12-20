Время в Ереване: 11:07:36,   20 Декабрь

Британская компания заявила об утечке данных миллионов пользователей Facebook

Британская компания заявила об утечке данных миллионов пользователей Facebook

База данных более 267 миллионов пользователей соцсети Facebook оказалась в свободном доступе в интернете. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом говорится в заявлении британской исследовательской компании Comparitech.

По ее информации, в Сеть попали телефонные номера, имена, идентификатор аккаунта. Утверждается, что впервые базу обнаружили 4 декабря, а 12 декабря данные были опубликованы на хакерском форуме, откуда их можно было свободно скачать. После обнаружения утечки экспертом Бобом Дьяченко и его жалобы интернет-провайдеру базу заблокировали, добавили в компании.

Отмечается, что утечка в основном затронула пользователей Facebook из Соединенных Штатов. 

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации