Названа победительница конкурса "Мисс Америка"
Конкурс "Мисс Америка" выиграла студентка, изучающая биохимию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает журнал Time.
Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.
Yeah, Science is cool and so is @MissAmericaVA Camille Schrier, of Newtown, Bucks County, whose talent on @MissAmerica was a #Science experiment #stem @CourierTimes #smartisbeautiful pic.twitter.com/BFKOGS2B4x— Danielle Camilli (@BCTdanielle) December 20, 2019
Достижения в учебе также помогли девушке победить на конкурсе талантов – отдельной части смотра, в рамках которой она продемонстрировала каталитическое разрушение перекиси водорода.
Участницы конкурса, проходившего в штате Коннектикут, боролись за стипендию в размере 50 тысяч долларов и возможность в течение года "работать" мисс Америкой для продвижения социальных инициатив.
В прошлом году организаторы объявили, что перестанут оценивать женщин по их внешнему виду и, в частности, отменили дефиле в купальниках.