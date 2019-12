Конкурс "Мисс Америка" выиграла студентка, изучающая биохимию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает журнал Time.

Камилль Шрайер (Camille Schrier) из штата Виргиния окончила бакалавриат по программе биохимии и системной биологии, кроме того она планирует получить ученую степень в области фармацевтики.

Yeah, Science is cool and so is @MissAmericaVA Camille Schrier, of Newtown, Bucks County, whose talent on @MissAmerica was a #Science experiment #stem @CourierTimes #smartisbeautiful pic.twitter.com/BFKOGS2B4x