По уголовному делу о случаях незаконного усыновления детей предъявлено обвинение трем лицам

В управлении по расследованию преступлений трафикинга, сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного усыновления детей иностранцами. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, трем лицам предъявлено обвинение.

Ранее СК сообщил, что 18 ноября в производство Следственного комитета РА было принято уголовное дело, возбужденное в следственном департаменте СНБ РА по факту купли-продажи ребенка, разглашения тайны усыновления, склонения к даче согласия на усыновление, дачи коммерческой взятки, злоупотребления полномочиями служащих коммерческих или иных организаций, превышения должностных полномочий.

В результате масштабных следственных действий, проведенных в ходе предварительного следствия, был выявлен ряд обстоятельств.

На основании полученных достаточных доказательств директору ЗАО “Институт репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии” предъявлено обвинение по пунктам 1, 2 и 3 части 2 статьи 167 и части 3 статьи 200, директору ГНКО “Дом ребенка Еревана” - по пунктам 2, 3 части 2 статьи 167 и части 1 статьи 314, жительнице г. Еревана 1976 г. р. - по пунктам 1 и 2 части 2 статьи 167. Следователь представил в суд ходатайство об избрании в их отношении ареста в качестве меры пресечения.

На данном этапе предварительного следствия другие сведения о выявленных фактических данных не подлежат разглашению, исходя из интересов следствия.

Информация о принимаемых процессуальных решениях по уголовному делу периодически будет предоставляться

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.