Служебные электромобили для правительства РА: программа станет реальной в ближайшее время

Правительство Армении в ближайшем будущем перейдет на использование электромобилей.

В беседе с «Арменпресс» об этом сказал министр окружающей среды Армении Эрик Григорян и добавил, что программа будет реализована по природоохранным грантам, которые предоставит Глобальный экологический фонд.

“Программа в конце этого года уже должна была быть реализована, если бы были завершены все процедуры, однако произошли какие-то изменения. Программа “Global electric mobility” находится в процессе реализации, ее реализуют многие страны, но есть и такие, которые в процессе отказались от нее, именно в этом причина того, что в этом году мы не смогли перейти на электромобили”, - отметил Григорян.

По его словам, программа служебных машин с электрическим двигателем, предусмотренная для членов правительства, утверждена, сумма - также, в прямом процедурном плане, она будет предоставлена позже. Григорян заверил, что их ведомство выполнило свою часть договоренностей.

“В целом программа составляет около 700 тысяч долларов, по одной части будут закуплены машины, а по другой - будут проведены законодательные анализы”, - подчеркнул министр окружающей среды РА.

Армения направила в Глобальный экологический фонд программу, по которой предлагается переход правительства посредством природоохранных грантов на использование автомобилей с электрическим двигателем.