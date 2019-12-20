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США отказались делать исключения из санкций против Ирана для третьих стран

США отказались делать исключения из санкций против Ирана для третьих стран

Соединенные Штаты не делают никаких исключений из санкций в отношении Ирана для третьих стран и будут применять их в случае любой деятельности, которую американская сторона считает запрещенной. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг на брифинге для иностранных журналистов спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например Россия или Азербайджан.

"В некоторых случаях мы напрямую вводим санкции против физических и юридических лиц из Ирана, но есть также вторичные санкции", - пояснил американский дипломат. "Эта политика первичных и вторичных санкций существует уже какое-то время, и мы на самом деле не делаем никаких исключений из нее", - добавил Хук.

 

 

 




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