Арарат Мирзоян представил принципы реформ в сфере образования

Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян одним из важных принципов реформ в сфере образования считает отказ от любого проявления коррупции в этой системе.

Как передает «Арменпресс», об этом Мирзоян сказал 20 декабря в ходе парламентских слушаний “Реформы в сфере образования: предстоящие стратегические вызовы”.

"Говоря о реформах в сфере образования, нужно быть искренними, выявлять проблемы, вызовы и пороки нашей системы образования, образовавшиеся на протяжении многих лет. И, прежде чем двигаться вперед, закрепить ряд принципов, без которых бессмысленно говорить о реформах сферы образования в Республике Армения. В Армении система образования не должна служить интересам партийных и сегодняшних властей, и услужению этих интересов. В системе образования Армении никогда не должно подавляться свободное мышление. В образовательной системе Армении должны быть отвергнуты любые проявления коррупции. Ответственные системы образования Армении должны постоянно модернизировать и свои знания, и методологию, приводить их в соответствие с современными требованиями”, - сказал председатель НС.

Арарат Мирзоян отметил, что основой каждого государства является образование его граждан.

Именно образование должно стать двигателем повестки развития Армении, что позволит не только идти в ногу с мировыми развитиями, но и в будущем быть на шаг впереди”, - отметил Мирзоян.

Парламентские слушания “Реформы в сфере образования: предстоящие стратегические вызовы” организованы по инициативе постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта.