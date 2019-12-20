В Араратской области восстановлена дорога жизненного значения длиной в 10 км

В рамках Программы дополнительного финансирования по улучшению дорог жизненного значения в Араратской области Армении в 2019 году было отремонтировано 5 областных дорог, длиной в 10 км.

Как передает «Арменпресс», об этом на итоговой пресс-конференции сказал губернатор Гарик Саркисян.

“В рамках Программы дополнительного финансирования по улучшению дорог жизненного значения Армении было отремонтировано 5 областных дорог. В общей сложности было благоустроено 10 км дороги: Верин Арташат – Норашен - 1,4 км, Дехцут - 1,36 км, Верин Арташат –Хнаберд – Гетазат - 2,7 км, Норашен – Двин - 2,7 км, Айгезард - 1,9 км. Три из программ уже завершены, а две завершатся в 2020 году”, - сказал Саркисян.

Он также напомнил, что при финансировании правительства была благоустроена и дорога, ведущая к селу Сис, не ремонтировавшаяся с постсоветских времен, протяженностью 2,3 км