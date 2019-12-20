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Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня работника органов национальной безопасности

Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня работника органов национальной безопасности

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня работника органов национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работника органов Национальной безопасности.

Органы безопасности были и остаются одним из столпов государственности.

Пройдя трудный путь, служба смогла стать системой, четко осознающей свою миссию и относящейся к ней со всей серьезностью.

Современный мир движется вперед с бешеной скоростью. Параллельно этому вызовы и угрозы не только увеличиваются и усложняются, но и меняют свой характер и формы проявления. Однако неизменными остаются национальные, государственные интересы, которые должны быть непоколебимыми путеводителями для каждого из нас и особенно для сотрудников органов национальной безопасности.

В основе деятельности органов безопасности - сохранение суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, конституционного порядка и обеспечение прав и свобод граждан страны. Многое зависит и от преданности каждого сотрудника системы Службы безопасности, его личных действий, осознания долга и ответственности, профессионализма и морального облика.

Учитывая гонку и конкуренцию новых технологий и идей, нужно уметь эффективно сочетать опыт, знания и технологии.

Чествуя ветеранов службы, сегодня мы воздаем должное нашим известным и неизвестным героям, бойцам невидимого фронта, вспоминаем Героя Советского Союза Геворга Варданяна, его боевого товарища, подругу и супругу Гоар Варданян, Ивана Агаянца, Айка Овакимяна, Ашота Акопяна и многих других представителей нашего народа, которые оказали большие услуги в деле эффективной деятельности внешней разведки и обеспечения государственной безопасности.

Ветераны службы сегодня успешно передают молодежи свой богатый опыт, навыки и лучшие традиции.

Еще раз поздравляя Вас с Днем сотрудника органов национальной безопасности, желаю здоровья, успехов в Вашей трудной работе, мира и благополучия Вашим семьям”, - говорится в послании президента.                                                        


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