Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня работника органов национальной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Уважаемые сотрудники и ветераны органов национальной безопасности!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работника органов Национальной безопасности.

Органы безопасности были и остаются одним из столпов государственности.

Пройдя трудный путь, служба смогла стать системой, четко осознающей свою миссию и относящейся к ней со всей серьезностью.

Современный мир движется вперед с бешеной скоростью. Параллельно этому вызовы и угрозы не только увеличиваются и усложняются, но и меняют свой характер и формы проявления. Однако неизменными остаются национальные, государственные интересы, которые должны быть непоколебимыми путеводителями для каждого из нас и особенно для сотрудников органов национальной безопасности.

В основе деятельности органов безопасности - сохранение суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны, конституционного порядка и обеспечение прав и свобод граждан страны. Многое зависит и от преданности каждого сотрудника системы Службы безопасности, его личных действий, осознания долга и ответственности, профессионализма и морального облика.

Учитывая гонку и конкуренцию новых технологий и идей, нужно уметь эффективно сочетать опыт, знания и технологии.

Чествуя ветеранов службы, сегодня мы воздаем должное нашим известным и неизвестным героям, бойцам невидимого фронта, вспоминаем Героя Советского Союза Геворга Варданяна, его боевого товарища, подругу и супругу Гоар Варданян, Ивана Агаянца, Айка Овакимяна, Ашота Акопяна и многих других представителей нашего народа, которые оказали большие услуги в деле эффективной деятельности внешней разведки и обеспечения государственной безопасности.

Ветераны службы сегодня успешно передают молодежи свой богатый опыт, навыки и лучшие традиции.

Еще раз поздравляя Вас с Днем сотрудника органов национальной безопасности, желаю здоровья, успехов в Вашей трудной работе, мира и благополучия Вашим семьям”, - говорится в послании президента.