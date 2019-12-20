Пожилые кандидаты-демократы в США заявили, что возраст им не помеха
Претенденты на выдвижение в президенты США от Демократической партии заявили на дебатах, что возраст не будет им помехой, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ведущие процитировали кандидатам слова бывшего президента Барака Обамы о том, что политические проблемы в мире сохраняются, в частности, потому, что пожилое поколение политиков не готово уйти со сцены.
Джо Байден, который был вице-президентом при Обаме, в ответ отделался шуткой. "Попробую предположить, что он говорил не обо мне", - заявил 77-летний Байден.
Он сделал акцент на том, что у него много опыта. "Я баллотируюсь потому, что я давно работаю, баллотируюсь на основе своего опыта", - сказал Байден.
В свою очередь, 78-летний сенатор Берни Сандерс сказал, что главное в предвыборной кампании - не возраст кандидата, а другие вопросы, прежде всего экономическое неравенство, и что он надеется объединить по этому вопросу как молодых, так и пожилых американцев.
Ведущий также обратился к 70-летней Элизабет Уоррен, напомнив, что она в случае избрания станет наиболее пожилым кандидатом на момент инаугурации.
"Я также стану самой молодой женщиной на момент инаугурации", - парировала Уоррен.
Целый ряд кандидатов на выборах превышают 70-летний возраст. Еще одному претенденту-демократу Майклу Блумбергу исполнилось 77 лет, как и Байдену. Нынешнему президенту Дональду Трампу 73 года, он на данный момент - самый пожилой президент на момент инаугурации.