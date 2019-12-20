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В Армении сделки по недвижимости выросли на 13,9%

В Армении сделки по недвижимости выросли на 13,9%

В ноябре 2019 года в Армении были осуществлены 17 433 сделки по государственной регистрации  прав на недвижимое имущество, что по сравнению с ноябрем 2018 года больше на 13,9%.

 Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Комитета кадастра недвижимости Армении, в ноябре 2019 года в Ереване среднерыночная цена за 1 кв / м   в многоквартирных домах по сравнению с октябрем 2019 года выросла на 2,0%, а по сравнению с ноябрем 2018 года - на 13,7 %.

В городах областей в ноябре 2019 года среднерыночная цена за 1 кв / м   в многоквартирных домах по сравнению с октябрем 2019 года выросла на 1,0%, а по сравнению с ноябрем 2018 года -на 4,7%.




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