Движение на Большой Лубянке возобновлено после стрельбы

Движение по улице Большая Лубянка, где в накануне вечером произошла стрельба, возобновлено. Как передает Арменпресс, об этом сообщает московский департамент транспорта в твиттере.

Движение по Большой Лубянке было перекрыто в четверг вечером из-за стрельбы возле расположенного там здания ФСБ. В результате погиб один сотрудник ФСБ. Всего пострадали пятеро, причем гражданским лицом из них является только один человек.

По данным Центра общественных связей ФСБ, стрелок, вопреки сообщениям некоторых СМИ, действовал в одиночку, в здание спецслужбы он не проникал. Преступник убит, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент России Владимир Путин.