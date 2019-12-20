В дни Новогодних и Рождественских праздников  метрополитен будет работать в чрезвычайном режиме

В дни Новогодних и Рождественских праздников Ереванский метрополитен будет работать в чрезвычайном режиме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь ЗАО “Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна” Татевик Хачатрян.

“В рабочем графике метрополитена будут определенные временные изменения. 31 декабря работа метрополитена начнется с 07: 00 и завершится 1 января 2020 года в 06:00. Желаем всем приятных праздничных дней, хорошего настроения и бесперебойного движения”, - говорится в сообщении.