СМИ: лидеры оппозиции задержаны в ходе протестов в Нью-Дели

Около 1200 человек были задержаны в Нью-Дели за последние сутки в ходе протестов против принятия новой редакции закона о гражданстве. Как сообщает в пятницу газета Times of India, задержанные доставлялись на стадионы "Сурджамаль" и "Раджив Ганди".

По данным издания, среди них оказались и многие лидеры оппозиции. К утру большинство задержанных были отпущены.

Полиция перегородила центр города в районе исторического Красного форта, где накануне была запланирована самая крупная акция протеста, запрещены все массовые собрания и мероприятия. Впервые в столице Индии были применены массовые отключения интернета, мобильной связи, голосовых и СМС-сообщений, указывает газета. Но к утру пятницы связь в большинстве районов восстановлена.

Из-за того, что полиция перекрыла въезд на многие улицы и в целые районы, в Нью-Дели в четверг образовались многокилометровые пробки, из-за которых были отменены 19 авиарейсов, - пассажиры и даже члены экипажей самолетов не могли вовремя добраться до Международного делийского аэропорта им. Индиры Ганди, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Несмотря на эти меры, небольшие демонстрации проходили до вечера четверга в различных районах города - Раджгхат, Дарьягандж, Джамия Нагар и Кашмири-гейт.

В пятницу в городе объявлены повышенные меры безопасности. Полиция дежурит на перекрестках и площадях. Проезд по некоторым улицам закрыт или ограничен. Как сообщил прессе представитель полиции Нью-Дели по связям с общественностью Мандип Сингх Рандхава, в столицу введены дополнительно 52 полицейских подразделения, в том числе спецчасти по борьбе с терроризмом и массовыми беспорядками.