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Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Сенат США одобрил кандидатуру Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря

Сенат Конгресса США одобрил в четверг выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Биган заменит Джона Салливана, которого сенаторы ранее утвердили на должность посла в Москве. При этом он останется спецпредставителем по КНДР. В ближайшее время Биган будет приведен к присяге.

 




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БелТА

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