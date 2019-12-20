Россия, ЕС и Украина по итогам переговоров в Берлине подготовили проект соглашения по газу, который в ближайшее время будет доработан. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", - сказал он.

Новак надеется, что Россия, Украина и ЕС выйдут на договоренности по параметрам транзита российского газа через Украину с 1 января следующего года в ближайшее время.

Новак сообщил, что Россия, Украина и Еврокомиссия в обсудили конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.