Газета “Айастани Анрапетутюн”: Знаменательные работы из эпоса “Сасна црер”

В филиале Национальной картинной галереи Армении в Доме-музее Ара Саркисяна и Акопа Коджояна сегодня откроется выставка “Армянский эпос. От слова к изображению”. На выставке будут представлены около 50 живописных и графических работ, шаблоны (клише), изображения заглавных букв, заглавия, титульные листы различных изданий эпоса, экспонаты из коллекций Национальной картинной галереи Армении, Дома-музея братьев Орбели и Музея истории Армении, а также отзывы в прессе на мероприятия по случаю 1000-летия эпоса.

Сотрудница отдела армянской живописи, куратор выставки Заруи Диланян в беседе с “АА” рассказала, что эпос “Сасна црер” или “Давид Сасунский”, родившийся в глубинах тысячелетней истории Армении, окончательно сформировался в 7-9 веках из устных народных преданий. Из сохранившихся эпизодов были созданы коллективные образы героев, поднявшихся на справедливую борьбу против врагов, самым совершенным из которых является Давид Сасунский. Каждый художник представлял свою исключительную интерпретацию эпоса. В произведениях Акопа Коджояна, Седрака Рашмачяна, Ерванда Кочара и других образы отличаются различными художественными решениями, однако всех объединяет стремление передать эпический дух армянского эпоса. “Среди известных работ впервые демонстрируются и офорты художника Размика Акопяна (1941-1999). Выставка имеет большое познавательное значение. Каждый подобный юбилей освежает нашу историческую память, отдавая дань уважения нашим великим деятелям в деле сохранения национальных ценностей”, - подчеркнула она. Заруи Диланян добавила, что по заказу Комиссии по координации организационных вопросов празднования в рамках тысячелетнего юбилея эпоса на Ленинградском фарфоровом заводе имени Ломоносова было изготовлено большое количество кубков, лотков, украшенных различными эпизодами из эпоса”.

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