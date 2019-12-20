Газета “Айастани Анрапетутюн”: Приглашение на работу или прихоть работодателя?

“Как бы Трудовой кодекс РА ни регулировал отношения работодателя и потенциального работника, в конце концов, хозяином положения является работодателем. И как бы он ни сохранял формальную сторону предложения работы – подача заявления и CV, за предлагаемую работу он потенциальному работнику часто предъявляет такие требования, что возникают поводы для сомнений – а сам работодатель понимает содержание работы, которую он предлагает, и представляет ли круг навыков, необходимых для выполнения данной работы. Часто, не представляя объем и сложность работы, время, затрачиваемое на нее и материальный ресурс, не представляя ее полноценно, работодатель требует от заявителя опыта предлагаемой работы, зачастую тянет время и портит другим нервы. Элементарное уважение ко времени и самолюбию человека маскируется лицемерными улыбками и никому не приносит пользы - ни работодателю, ни заявителю. Подготовка кадров, забота о кадрах, внимание к ним в первую очередь исходит из интересов работодателя и его авторитета, чего не понимают и даже не представляют многие работодатели. Этим и объясняется не только их высокомерие, привычка смотреть свысока на работника, но и, мягко говоря, их незнание и, во многих случаях, не вникание в дело, то есть начинающий дело сам не представляет его сущность.

Заключение не очень утешительно: либо работодателя не интересуют ищущие работу законным путем, он формально распространяет объявления, уже имея кандидата, либо работодатель сам не созрел в вопросе предложения работы, либо игнорирует работника вообще, в результате чего каким-то образом сформированный, или не сформированный, или находящийся на стадии формирования рынок труда не становится системой, носящей культурную ценность, без которой трудно представить прогресс развития страны и общества в целом”.

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