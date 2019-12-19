Ереван вошел в число 20 "горячих" туристических направлений 2020 года. Как сообщает Арменпресс, список составлен Suitcasemag.com. Столица Армении является единственным городом СНГ, который включен в список.

“В Ереване есть традиционные таверны, которые полны местных жителей и конкурируют с кабаками европейского стиля. Здания советских времен несут современные конструкции. Столица Армении - город контрастов и довольно активный. Откройте для себя это место рядом с танцующими фонтанами на площади Республики. это лучший способ познакомиться с городом”, - пишет сайт.

В число 20 “горячих” туристических направлений вошли Чили, Англия, Португалия, Портленд, Сенегал, Дакар, Канарские острова, австрийский Зальцбург и другие.