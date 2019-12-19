Армянские депутаты парламента Ливана поддерживают Хасана Диаба в формировании нового правительства
Армянские депутаты парламента Ливана провели консультации с президентом Ливана Мишелем Ауном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на nna-leb.gov.lb, в ходе консультации армянские парламентарии выразили поддержку бывшему министру Хасану Диабу в формировании нового правительства.
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