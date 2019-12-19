В Москве неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ

При стрельбе на Большой Лубянке в Москве погиб сотрудник ФСБ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.

По информации Минздрава, пострадали пять человек, с ними работают врачи. Перед этим министерство сообщало, что два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения.

Ранее неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Преступника нейтрализовали, его личность устанавливается. В ФСБ подчеркнули, что нападавший был один, никакого проникновения в здание ведомства не было.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что главе государства оперативно докладывают о ситуации со стрельбой в центре Москвы.

Как передает ЦОДД, движение по Большой Лубянке перекрыто. Кроме того, нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу.

Метро предупредило о возможных ограничениях на вход и выход на станции "Лубянка".

СК возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.