Президент Армении и Католикос Всех Армян встретились с военными инвалидами

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине президент Республики Армения Армен Саркисян и Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян, Его Святейшество Гарегин II 19 декабря встретились с группой молодых военных инвалидов. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, это, в основном, военные инвалиды, получившие ранения в последние годы, но им удалось преодолеть трудности и стать специалистами в различных областях.

«Без сомнения я говорю, что каждый из вас - герой. Герои - это не только те, кто имеет звание героя, но герои по своей жизни, по духу, героической победе, которую они нам дали, - сказал президент Саркисян. - Вы все солдаты победоносной армии. Благодаря вкладу каждого из вас мы можем сказать, что у нас действительно одна из самых мощных армий в нашем регионе. Армия также сильна по своему духу. Когда строилась армия, ваши отцы и деды встали на защиту родины и Арцаха и победили. Дух этой победы передан непосредственно следующему поколению, он был передан непосредственно вам с помощью совета, который вы получили от своих родителей, духа и сильной воли, которую вы унаследовали от своих отцов, дедов, матерей и бабушек. Вы отдали свою жизнь и здоровье Родине, вы боролись за жизнь и победили, вы прошли через трудности, и сохранили веру в жизнь, ваша жизнь осмысленна».

Он отметил, что в аппарате президента есть молодые люди, которые героически сражались, имеют физические трудности, но в полной мере вносят свой вклад в деятельность аппарата.

«Вам пора вернуться к полноценной жизни. Вы были героем на поле боя, я уверен, что каждый из вас будет героем и на работе, - подчеркнул президент. - У каждого из вас еще много дел на благо Родины, ваш большой успех еще впереди».