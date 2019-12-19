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Анна Акопян и посол РФ поздравили проходящих в гематологическом центре лечение детей 

Анна Акопян и посол РФ поздравили проходящих в гематологическом центре лечение детей 

Супруга премьер-министра, председатель советов попечителей благотворительных фондов «Мой шаг» и «Город улыбок» Анна Акопян 19 декабря вместе с послом России в Армении Сергеем Копыркиным и его супругой Тамарой Копыркиной, генеральным директором компании «Geopromining Gold» посетила Гематологический центр проф. Р. Йоляна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса супруги премьер-министра, Анна Акопян и посол поздравили с наступающим Новым годом детей, получающих лечение в гематологическом центре. Гости вместе с детьми посмотрели прекрасное новогоднее представление, а затем зажгли огни рождественской елки во дворе больницы. Во время мероприятия детей посетил Дед Мороз и вручил детям новогодние подарки.




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БелТА

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