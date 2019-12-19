Сторонник Кочаряна предложил взятку пострадавшему по делу 1 марта за отказ от показаний: полиция

В результате оперативных действий полиции Армении получены доказательства того, что сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проводят встречи с признанными пострадавшими и очевидцами действий 1 марта 2008 года и пытаются подкупить их, чтобы последние отказались от своих показаний.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, в частности, один из сторонников Кочаряна в своем офисе в административном районе Канакер встретился с одним из пострадавших по делу 1 марта, предложил ему отказаться от статуса пострадавшего, от дачи показаний и не являться на судебные заседания, сообщив, что готов заплатить ту сумму, который последний мог бы получить в качестве господдержки. Кроме того, он пообещал высокую должность после смены власти.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.