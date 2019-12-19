Внешняя и внутренняя безопасность Армении является приоритетом всех приоритетов: премьер-министр

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в торжественном заседании, посвященном Дню сотрудника органов национальной безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр, в частности, отметил:

“Уважаемый и.о. директора Службы национальной безопасности,

Уважаемые сотрудники Службы национальной безопасности,

Члены правительства, официальные лица,

Уважаемые журналисты,

Поздравляю всех нас с Днем сотрудника Службы национальной безопасности. И я специально подчеркиваю, что поздравляю всех нас, поскольку функции Службы национальной безопасности связаны с интересами и безопасностью всех без исключения граждан Республики Армения. Я многократно говорил, что считаю безопасность Республики Армения, внешнюю и внутреннюю безопасность приоритетом всех приоритетов. У нас есть несколько институтов, учреждений, которые обеспечивают безопасность страны, и одной из этих важных структур является Служба национальной безопасности. Я могу констатировать, что за последние 1,5 года, как премьер-министр могу констатировать, что Служба национальной безопасности выполнила поставленную перед ней задачу.

Знаете, много говорится о критике в адрес СНБ, но я хочу отметить, что значительная часть, большая часть, можно даже сказать, что огромная часть деятельности СНБ невидима для общественности. Безопасность - это одно из явлений, присутствие которого часто не замечается, она обычно не видна. И когда эта безопасность наличествует, то обычно никто не говорит спасибо за эту безопасность, потому что она считается чем-то само собой разумеющимся, само по себе существующим. А когда наличие безопасности хотя бы на чуточку подвергается сомнению, конечно, все достают свои мечи и нападают на те органы, которые должны обеспечивать эту безопасность. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить СНБ и всех ее сотрудников за их службу”.

Премьер-министр с сожалением отметил, что Республика Армения находится еще не в такой обстановке безопасности, чтобы могла совсем не замечать вопросы безопасности, присутствие безопасности. “К сожалению, мы находимся в регионе, где ситуация очень сложная, где ситуация периодически ухудшается. У нас будут долгосрочные вызовы безопасности, в том числе в связи с международной региональной ситуацией, начиная от угрозы терроризма, безопасности наших границ и так далее. Но я хочу подчеркнуть, что сегодня, по последним данным, Республика Армения находится в списке самых безопасных стран мира. И представляете, находящаяся в состоянии конфликта страна с двумя закрытыми границами из четырех внезапно становится одной из самых безопасных стран в мире. Это реалии, которые, к сожалению, часто упускаются из виду.

И сегодня я считаю необходимым с этой трибуны обратить наше внимание на этот важный факт. И именно поэтому я благодарю СНБ, конечно, всех ее сотрудников, и чтобы не было несправедливо, благодарю также другие органы безопасности нашей страны - наши Вооруженные силы, нашу армию, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство обороны, полицию и нашу правоохранительную систему в целом. Упаси Бог, это не значит, что я считаю, что СНБ или любой другой орган работают идеально. Я считаю, что никто не может так думать, и никто не может думать, что в Армении есть орган - государственный или частный, который работает идеально. И вообще, ни в одной стране нет идеального работающего органа. И очень важно отметить, что мы считаем совершенствование и улучшение качества работы государственных институтов нашей страны важнейшим приоритетом, и нет никаких сомнений в том, что мы будем последовательно двигаться в этом направлении”, - сказал Никол Пашинян.

По словам главы правительства, в течение этого времени было много обсуждений и замечаний о том, насколько он как премьер-министр Республики Армения доверяет СНБ, той СНБ, которая действовала также в те времена, когда он был оппозиционным политиком, и до этого, когда он был политзаключенным. “Я хочу сказать, что история известна всем нам, но я хочу сказать кое-что, что я считаю очень важным: конечно, в разное время правоохранительная система, включая СНБ, работает в разных условиях, в разной среде. Однако я хочу сказать, что даже в то время СНБ (с учетом также понятных нюансов ее деятельности) никогда не переходила, по крайней мере, в той часть своей деятельности, о которой я могу говорить, никогда не переходила красных черт, которые вообще могли существовать в общественных отношениях. И я, да, также по этой причине, да, и сегодня, как премьер-министр Республики Армения, доверяю Службе национальной безопасности Республики Армения, потому что я также понимаю, что СНБ не должно быть службой, которая помещается в рамки деятельности какого-либо правительства. СНБ должна быть службой национальной безопасности в прямом смысле слова, при любом правительстве без исключения.

И это миссия номер один для этой структуры. И я хочу сказать, что тем более, будучи премьер-министром и главой правительства, который на 100 процентов уверен, что вся его деятельность со всеми нюансами без исключения отвечают интересам национальной безопасности Республики Армения, национальным интересам, государственным интересам, такой премьер-министр, такое правительство не может иметь ни капельки недоверия к СНБ. И я думаю, что наша самая большая задача также состоит в том, чтобы в ближайшие годы очень сбалансированными шагами осуществить в СНБ такие реформы, чтобы сделать ее работу более эффективной. И, в частности, да, я согласен со всеми замечаниями о том, что со временем СНБ будет прилагать меньше усилий в борьбе с коррупцией, потому что для этого необходимо создать более эффективные институты, а СНБ должна сосредоточиться, в частности, на вопросах контрразведки, должна сосредоточиться на вопросах борьбы с терроризмом, должна сосредоточиться на поддержании конституционного порядка и исключении насилия.

К сожалению, очень большая часть нашего общества не понимает всей сферы своей деятельности СНБ, когда говорит о ней. И я хочу подчеркнуть еще несколько направлений, которые остаются вне поля зрения общества. Это разведка, это контрразведка, это пограничные войска, это борьба с терроризмом, которая обычно вне поля зрения, возможно, по объективным и субъективным причинам.

Уважаемые присутствующие,

Очень важно, чтобы мы могли последовательно создавать условия для более эффективной работы СНБ. Есть много аспектов, о которых, уверен, вообще не говорят. А с какой психологической нагрузкой сталкиваются сотрудники СНБ в своей повседневной работе, насколько они защищены от последствий этой психологической нагрузки и перегрузки - социальных последствий, последствий для здоровья и так далее. Я хочу подчеркнуть, что когда я говорю, что условия работы СНБ должны быть более эффективными, я также имею в виду, что сотрудники СНБ должны также иметь определенные механизмы и гарантии социальной и психологической защиты, соответствующие их службе. Это один из важнейших нюансов, в контексте которого мы представляем дальнейшее развитие этого института.

Уважаемый и.о. директора Службы национальной безопасности,

Уважаемые сотрудники Службы национальной безопасности,

Члены правительства, официальные лица,

Еще раз поздравляю всех нас с предстоящим Днем сотрудника Службы национальной безопасности, и желаю всем нам отмечать этот день каждый год со все более высоким настроением, с большей уверенностью в том, что вопросы безопасности в нашей стране решаются на более высоком уровне и наши органы общей безопасности смогут создать такие условия, чтобы никто не мог представлять серьезную угрозу безопасности Республики Армения, Республики Арцах, армянского народа. Наша безопасность находится в сильных руках, наша безопасность находится в надежных руках, и эта надежность и стабильность должны сохраняться на благо народа Армении, народа Арцаха и армянского народа в целом, а также наших государственностей, наших государств”, - отметил премьер-министр Пашинян.

По случаю Дня сотрудника органов национальной безопасности за мужество и самоотверженную службу группа сотрудников СНБ была награждена государственными наградами и медалями, благодарственными грамотами и памятными медалями премьер-министра. Медалью “За заслуги перед Отечеством” 2-й степени награждены полковник Артур Агаджанян, полковник Левон Шаумян и полковник Карен Гарибян.

Медалью "За отвагу" награждены генерал-майор Есаи Мкртчян, полковник Ваан Тадевосян, полковник Наири Маргарян, полковник Грант Агасарян, подполковник Карен Алексанян, подполковник Самвел Григорян, подполковник Артур Гаспарян.

Памятной медалью премьер-министра награждены генерал-лейтенант Степан Мелконян, генерал-майор Арам Акопян, генерал-майор Тигран Арутюнян, полковник Микаел Амбарцумян, полковник Нарек Погосян, полковник Карен Алчангян.

Благодарственными грамотами премьер-министра награждены подполковник Амбарцум Вирабян, майор Артур Чарчян, лейтенант Казар Казарян.

За многолетнюю безупречную службу в органах безопасности, за исключительные заслуги и беззаветную преданность Родине Гоар Вартанян посмертно награждена Орденом Почета.