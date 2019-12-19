Правительство сократит соотношение госдолга к ВВП на 1,4%

Государственный долг Армении, по прогнозам, будет расти более медленными темпами, чем ВВП, в 2020 году, в результате чего соотношение долга правительства к ВВП уменьшится на 1,4%. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал начальник отдела стратегий и управления рисками департамента по управлению государственным долгом министерства финансов Армении Артур Амбарцумян в ходе представления программы займов на 2020 год.

«По прогнозам, к концу 2020 года государственный долг составит 3 трлн 419 млрд драмов или 7 млрд 177 млн долларов. В результате реализации программы займов к концу 2020 года по сравнению с результатом 2019 года государственный долг увеличится всего на 162 миллиарда драмов или 341 миллион долларов. Соотношение государственного долга к ВВП к концу 2020 года составит 48,2%. В следующем году долг будет расти более медленными темпами, чем ВВП, что сократит соотношение государственного долга к ВВП на 1,4 процентных пункта », - сказал Амбарцумян.

Он отметил, что в этом году ожидается, что соотношение государственного долга к ВВП сократится до 50 процентов. Амбарцумян отметил, что соотношение долга к ВВП начинает быстро снижаться.