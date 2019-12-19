Генеральный директор агентства ТАСС поздравил “Арменпресс” с 101-летием

Генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов направил поздравительное послание директору государственного информационного агентства “Арменпресс” Араму Ананяну по случаю 101-летия агентства. В послании, в частности, говорится:

“Позвольте от имени информационного агентства России «ТАСС» поздравить Вас и весь коллектив информационного агентства «Арменпресс» с днем основания.

Сегодня «Арменпресс» сохраняет за собой репутацию авторитетного и достоверного источника информации для самой широкой аудитории, освещая политические, экономические, социальные, культурные и другие ключевые проблемы внутри страны и во всем мире, поддерживая самые высокие стандарты журналистики.

Убежден, что Ваш творческий коллектив продолжит вносить свой вклад в процесс развития мирового информационного пространства.

Пользуясь случаем, хочу выразить уверенность в поддержании добрых отношений между нашими агентствами в будущем.

Искренне желаю новых побед, благополучия и процветания!”