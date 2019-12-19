Внутренний туризм в Республике Армения за год вырос на 45,7%. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице правительства Армении в Facebook.

«В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество посещений внутреннего туризма в увеличилось на 45,7%», - говорится в публикации.