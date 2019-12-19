Постарайтесь найти свой талант и самих себя: президент встретился с учениками школы Мецамора

В рамках программы «Больше для Мецамора», реализуемой в Мецаморской средней школе № 2, президент Армении Армен Саркисян встретился со школьниками и учителями. Как сообщает Арменпресс, одним из компонентов программы «Больше для Мецамора», реализуемой российской госкорпорацией «Росатом», являются встречи с известными людьми, в жизни которых наука сыграла важную роль.

Первым гостем этой инициативы является президент Армении Армен Саркисян, который внес большой вклад в область науки и продолжает активно интересоваться этой областью.

Отвечая на вопрос, почему наука должна быть привлекательной для молодежи, Армен Саркисян сказал, что не обязательно, чтобы все занимались наукой, и посоветовал ученикам заниматься тем, что они любят и к чему имеют талант.

«У меня нет такой цели, и я не предлагаю всем вам обязательно заниматься наукой и новыми технологиями. Наша нация делает все в Армении и за ее пределами, и невозможно представить себе страну, где все являются учеными. Конечно, нет. Что бы вы ни делали в жизни, делайте это с удовольствием. То есть, если вам придется делать то, что вам не понравится, где вы не почувствуете свой талант, тогда эта деятельность станет для вас огромным бременем. Трудно добиться успеха, когда эта работа является для тебя большим бременем. Наоборот, когда у тебя есть талант, и ты делаешь что-то с удовольствием, я уверен, что у вас все получится», - подчеркнул Саркисян.

Саркисян призвал не бояться делать ошибки, потому что жизнь всегда будет исправлять ошибки и выведет на верный путь, если человек честен с самим собой.

«Постарайтесь найти свой талант, постарайтесь найти себя и никогда не пытайтесь «обмануть» себя, занимаясь тем, что не любите. Не бойтесь трудностей, потому что, если вы действительно любите свою профессию, делаете свое дело с удовольствием, используете свой талант, я уверен, что у вас все получится», - подчеркнул Саркисян.

Президент посчитал важным, чтобы встречи в таком формате проводились в каждой школе Армении.

«Очень важно, чтобы каждая школа в нашей стране почувствовала внимание президента, премьер-министра, Национального Собрания и нашего народа в целом. Я надеюсь, что каждой школе посчастливится встретиться с руководителями страны и провести с ними такой диалог. Простой разговор, который поможет ученикам и учителям определиться, что и как делать», - сказал Саркисян.

Прозвучал также вопрос об инициативе президента ATOM (Advanced Tomorrow) по технологическому развитию в нашей стране.

Армен Саркисян отметил, что инициатива направлена на привлечение представителей международных компаний в области информации и высоких технологий в Армению, чтобы сделать нашу страну одним из ведущих центров по изучению искусственного интеллекта, управлению большими данными и математического моделирования.

Он подчеркнул, что для обеспечения конкурентоспособности страны в XXI веке необходим ряд факторов, в том числе высокий уровень образования, свободная, уверенная в себе молодежь.

«Важно сделать Армению местом, где помимо хорошего образования и стартапов будут присутствовать известные международные компании, которые поделятся с нами своим опытом и знаниями», - подчеркнул президент.