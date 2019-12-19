Премьер-министр коснулся уголовного дела в связи с незаконными усыновлениями детей

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся уголовного дела, возбужденное по факту незаконного усыновления детей в Армении. Председатель Следственного комитета Айк Григорян представил подробности дела.

Никол Пашинян отметил, что дело вызвало довольно эмоциональную реакцию у общественности, но важно, чтобы расследование дела было полным и без эмоций. “Важно понять, как же получилось, что в Республике Армения действовал такой механизм. Существуют подозрения, что этот механизм действовал много лет. Необходимо провести тщательное расследование, чтобы полностью раскрыть этот случай со всеми его метастазами. Я хочу сделать такое признание. Во многих случаях, когда мы получали сигналы, иногда они казались не совсем адекватными, оставляя впечатление порывов, но сейчас, когда мы оглядываемся назад, то думаем, что наша оценка, возможно, была не очень правильной. Мы должны сделать так, чтобы все возможные сомнения были развеяны, и мы действительно констатировали, что закрыли эту постыдную страницу со всеми ее правовыми последствиями”, - отметил премьер-министр.

Правительство одобрило законопроект “О внесении дополнения в закон Республики Армения «О государственных наградах и почетных званиях»”, необходимость которого вытекает из поручения премьер-министра. Законопроектом предлагается установить новый вид ежемесячной финансовой поддержки для родителей с 6 и более детьми, а также имеющих медаль “Родительская слава” родителей.

Правительство приняло решение, направленное на обеспечение права детей жить в семье, предотвращение их появления в учреждениях, возвращение детей из круглосуточных учреждений по уходу в семьи и расширение новых альтернативных услуг для детей. Согласно обоснованию, текущие гранты четырем школам-интернатам будут приостановлены с 2020 года. В соответствии с решением исполнительного органа предлагается перераспределение бюджета с целью увеличения количества бенефициаров программы оказания продовольственно-материальной помощи возвращенным в биологические семьи детям на 260 человек. Пакет продовольственно-материальной помощи состоит из возмещения расходов на электроэнергию, одежды, обуви и пищевой корзины для детей-бенефициаров. Пищевая корзина содержит рис, масло, растительное масло, яйца, сыр, сахар, картофель, мясо, муку.

В связи с текущими реформами в сфере здравоохранения, исполнительная власть внесла изменения и дополнения в одно из своих предыдущих решений. В результате будет обеспечен доступ к современным медицинским услугам, которые государство предоставляет бесплатно или на льготных условиях, будут созданы гибкие механизмы для финансирования инцидентов и исключения невозмещаемых случаев, а также для улучшения механизмов регистрации очередей. В частности, предусматривается пересмотреть принципы возмещения расходов по отдельным программам в разделе “Здравоохранение” государственного бюджета и ввести принцип неограниченности бюджета с договорной суммой финансирования.

Решением правительства Стёпа Сафарян назначен председателем Общественного совета. Никол Пашинян отметил: “Я рад за Вашу готовность, но я думаю, что в этом контексте мы должны констатировать, что Вы на самом деле получаете эту должность не в очень хороших условиях, поскольку с самого первого дня его создания вопрос о целесообразности существования Общественного совета всегда был под вопросом. В последнее время этот вопрос обсуждается и среди оппозиции, и среди представителей власти. На самом деле, Ваша деятельность в должности председателя Общественного совета будет сложной миссией, у Вас сложная задача. По сути, это последний шанс для Общественного совета доказать, что он может быть эффективным в качестве консультативного органа”.