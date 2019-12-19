Контракт на приобретение обслуживающего Мариам Пашинян автомобиля ППС был подписан 6 апреля 2018г.

Контракт на приобретение автомобиля ППС, обслуживающего дочь премьер-министра Армении Мариам Пашинян, был подписан 6 апреля 2018 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Важные новости из архива ППС. Контракт на покупку «машины дочери премьер-министра» был подписан 6 апреля 2018 года, когда Мариам Пашинян была дочерью потенциального заключенного, а не премьер-министра.

Это для тех, кто сомневается в том, что автомобиль принадлежит ППС, государству, а не Мариам Пашинян», - написал премьер-министр.