Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Контракт на приобретение обслуживающего Мариам Пашинян автомобиля ППС был подписан 6 апреля 2018г.

Контракт на приобретение обслуживающего Мариам Пашинян автомобиля ППС был подписан 6 апреля 2018г.

Контракт на приобретение автомобиля ППС, обслуживающего дочь премьер-министра Армении Мариам Пашинян, был подписан 6 апреля 2018 года. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Важные новости из архива ППС. Контракт на покупку «машины дочери премьер-министра» был подписан 6 апреля 2018 года, когда Мариам Пашинян была дочерью потенциального заключенного, а не премьер-министра.

Это для тех, кто сомневается в том, что автомобиль принадлежит ППС, государству, а не Мариам Пашинян», - написал премьер-министр.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации