Шампанское, икра и сладости остаются популярными у россиян перед Новым годом

Россияне по-прежнему отдают предпочтение мандаринам, игристым винам, икре и сладостям при подготовке праздничного новогоднего стола, следует из проведенного ТАСС опроса ретейлеров и исследований, проведенных Big Data X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и сервисом "Яндекс.Маркет", передает Арменпресс.

"Новогодний набор - мандарины, игристое, икра и сладости - остается неизменным в корзинах российских покупателей. Продажи цитрусовых в предновогоднюю неделю в магазинах торговой сети "Пятерочка" в среднем по России вырастают в 2 раза. Продажи игристого при этом растут почти в 6 раз, а водки - всего в 1,5 раза", - говорится в исследовании.

В "Ленте" также сообщили, что наблюдают многократный рост спроса на игристые вина и икру, мандарины и конфеты в коробках, подарочные косметические наборы, крепкий алкоголь, детские подарки и игрушки, майонез. В зависимости от категории спрос увеличился от 2 до 12 раз. "Наибольший прирост (в 8 раз) демонстрируют игристые вина и икра, а также подарочные косметические наборы. В этом году покупатели в "Ленте" активно приобретают подарки для домашних питомцев, средства по уходу за бородой, аудиотехнику для вечеринок и спортивные товары для зимнего досуга", - сообщили ТАСС в компании.

На "Яндекс.Маркет" в декабре по отношению к ноябрю спрос на икру вырос в 2,5 раза, а на предложения алкогольных напитков - в 1,8 раза, говорится в исследовании сервиса.

В магазинах X5 количество покупателей в декабре увеличивается более чем на 10% по сравнению со среднегодовым показателем, а основной покупательский поток приходится на последнюю неделю года. Именно последняя неделя года приносит компании треть декабрьской выручки и декабрьского трафика. В "Пятерочке" во всех регионах присутствия в предновогоднюю неделю чаще всего покупают конфеты, игристое вино, ликеро-водочные изделия и консервы. В "Перекрестке" к этому списку добавляются торты, а в "Карусели" еще и запасаются деликатесами и товарами для Нового года (новогодними украшениями, электрогирляндами, пиротехникой). "Зато в предновогоднюю неделю, как правило, падают продажи семечек, сдобных пирогов и круп, средств по уходу за бельем и одеждой", - отметили в компании.