Мероприятия предстоящие 20 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Сегодня, 20 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Санкт-Петербурге.

В Национальном собрании пройдут парламентские слушания “Реформы в сфере образования и предстоящие стратегические вызовы”.

Заместитель министра экономики РА Наира Маргарян выступит с пресс-конференцией относительно государственной политики, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства.

В Ереване состоится заседание – обсуждение “Значение скотобоен и пути перехода к ним в Республике Армения”.

Итоги работы прошедшего года подведет губернатор Арарата Гарик Саркисян.

В Национальной детской библиотеке им. Хнко-Апера состоится большая выставка-продажа книг и кинопросмотр.

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