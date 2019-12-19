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Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США

Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на санкции США

Россия будет зеркально поступать в случае введения против нее новых санкций США, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве, комментируя сообщения о том, что комитет Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Безусловно, это будет сказываться на уровне наших межгосударственных отношений, безусловно, - сказал президент. - Мы знаем их подход, который заключается в том, что США будут с нами работать там, где им интересно и выгодно, и будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода. Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом, вот и все".

"Ничего хорошего в этом нет, это абсолютно недружественные акты в отношении России", - добавил Путин.

В среду комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России.

 




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